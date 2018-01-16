В Новокузнецке мужчина получил восемь лет колонии за обман бизнесменов

КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Новокузнецка приговорил к восьми годам колонии 27-летнего бывшего директора компании по продаже спецтехники, обманувшего 36 предпринимателей из 17 регионов России почти на 50 миллионов рублей, сообщает главк МВД по Кемеровской области.
"Фигурант уголовного дела обманул 36 предпринимателей из 17 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 50 миллионов рублей. Осужденный обещал заказчикам в кратчайшие сроки поставить им любую технику, будь то автобус, тягач, погрузчик, грейдер, форвардер, дорожная фреза или даже сельскохозяйственные комбайны. После заключения контрактов обвиняемый требовал обязательную предоплату в размере 30% от стоимости техники. Однако, получив деньги, заказы он так и не выполнял", — говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, мошенничества лжебизнесмен совершал с апреля 2014-го по декабрь 2015 года. В начале 2016 года его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУМВД.
"Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", — уточнили в ведомстве.