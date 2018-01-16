В Новокузнецке мужчина получил восемь лет колонии за обман бизнесменов

КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Новокузнецка приговорил к восьми годам колонии 27-летнего бывшего директора компании по продаже спецтехники, обманувшего 36 предпринимателей из 17 регионов России почти на 50 миллионов рублей, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

Бизнесмен обвинялся в совершении 36 преступлений по статьям "мошенничество" и "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

"Фигурант уголовного дела обманул 36 предпринимателей из 17 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 50 миллионов рублей. Осужденный обещал заказчикам в кратчайшие сроки поставить им любую технику, будь то автобус, тягач, погрузчик, грейдер, форвардер, дорожная фреза или даже сельскохозяйственные комбайны. После заключения контрактов обвиняемый требовал обязательную предоплату в размере 30% от стоимости техники. Однако, получив деньги, заказы он так и не выполнял", — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, мошенничества лжебизнесмен совершал с апреля 2014-го по декабрь 2015 года. В начале 2016 года его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУМВД.

В рамках расследования также установлено, что около 20 миллионов рублей из общей суммы похищенных денег фигурант легализовал. Как выяснили правоохранители, для этого он совершил ряд мнимых сделок с подконтрольными организациями, чтобы придать правомерный вид владения, пользования и распоряжения данными средствами.

"Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", — уточнили в ведомстве.