ХАБАРОВСК, 16 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор Хабаровского краевого суда в отношении местного жителя, который был признан виновным в сексуальном насилии и убийстве девочки, совершенных 20 лет назад, сообщает краевая прокуратура.

Ранее сообщалось, что в феврале 1998 года в районе имени Лазо Хабаровского края пропала семилетняя девочка. Ее останки были обнаружены спустя 10 лет на пустыре в железной бочке, залитой цементом. Еще через 10 лет с появлением современного криминалистического оборудования на одежде ребенка удалось найти биологические следы и установить подозреваемого. Также микроскопические следы крови девочки были найдены в заброшенной художественной мастерской в поселке Переяславка, где в 1998 году работал мужчина.

В октябре 2017 года Хабаровский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал 61-летнего жителя района имени Лазо Хабаровского края виновным в убийстве ребенка, сопряженным с изнасилованием, и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Как пояснили в прокуратуре, в тот момент мужчина уже отбывал наказание в колонии за насильственные действия сексуального характера. С учетом не отбытого наказания, общий срок заключения составил 19 лет.

"Осужденный обжаловали приговор в Верховном суде РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор суда первой инстанции оставила без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный свою вину в совершении этого преступления не признал.

Ранее сообщалось, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении четырехлетней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.-0-