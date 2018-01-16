ХАБАРОВСК, 16 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор Хабаровского краевого суда в отношении местного жителя, который был признан виновным в сексуальном насилии и убийстве девочки, совершенных 20 лет назад, сообщает краевая прокуратура.
В октябре 2017 года Хабаровский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал 61-летнего жителя района имени Лазо Хабаровского края виновным в убийстве ребенка, сопряженным с изнасилованием, и приговорил к 13 годам лишения свободы.
Как пояснили в прокуратуре, в тот момент мужчина уже отбывал наказание в колонии за насильственные действия сексуального характера. С учетом не отбытого наказания, общий срок заключения составил 19 лет.
"Осужденный обжаловали приговор в Верховном суде РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор суда первой инстанции оставила без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный свою вину в совершении этого преступления не признал.
Ранее сообщалось, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении четырехлетней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.-0-