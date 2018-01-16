В Новой Москве ликвидировали пожар в бытовках

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пожар произошел в пяти бытовках в Новой Москве, в настоящее время возгорание ликвидировано на площади 120 "квадратов", сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании в деревне Изварино поступило в понедельник в 22.34.

"Происходит загорание пяти бытовок на площади 120 квадратных метров… Принятыми мерами в 23.38 пожар был локализован, а в 23.44 ликвидирован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.