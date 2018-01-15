В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

МАХАЧКАЛА, 15 янв — РИА Новости. Полицейские ликвидировали мужчину, открывшего по ним стрельбу в дагестанском Каспийске, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"Сотрудники полиции попросили мужчину предъявить документы. На требование сотрудников он открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия. Ответным огнем он был ликвидирован", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что вооруженный инцидент произошел в дагестанском Каспийске, с места происшествия изъято автоматическое оружие. На месте работает оперативно-следственная группа.