МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД) восстановила движение поездов в сторону области на Горьковском направлении после повреждения контактного провода, сообщает компания.

В понедельник в 16.02 на участке Москва — Реутово произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. Из-за этого электрички следуют с задержками.

"В 19.45 восстановлено движение поездов по второму главному пути на участке Москва — Реутово Горьковского направления Московской железной дороги. В настоящее время поезда на этом отрезке курсируют по всем путям", — говорится в сообщении. Диспетчерский аппарат МЖД пытается сократить опоздание поездов и ввести их в график.

На период аварийно-восстановительных работ движение поездов не приостанавливалось, оно было организовано по первому и третьему главным путям. Третий путь использовался для пропуска поездов по направлению из Москвы, однако без остановки для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах Серп и Молот, Карачарово, Чухлинка и станции Кусково, так как вдоль третьего пути на этом участке нет пригородных пассажирских платформ.