В Казани устранили аварию на кабельной линии

КАЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Авария на кабельной линии в Казани, оставившая в понедельник без электричества около 100 тысяч человек, устранена, идет поэтапное подключение энергопотребителей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"Предварительная причина отключения – повреждение ограничителя перенапряжения в шкафу заземлений экранов кабельных муфт КЛ 110 кВ "Центральная – Восточная 2". На месте работают аварийные бригады ОАО "Сетевая компания". В 19.20 авария устранена, оборудование восстановлено, проводится поэтапное подключение энергопотребителей", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго РФ, в 16.35 мск понедельника защитные системы отключили вторую цепь кабельной линии 110 кВ, принадлежащей "Сетевой компании".

Республиканский главк МЧС уточнил, что под отключение попали дома, где проживают в общей сложности 96,7 тысячи человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина – отключение кабельной линии 110 КВт подстанций "Горки" и "Советская".

ОАО "Сетевая компания" — электросетевая компания, работающая в Татарстане. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан принадлежит 76,89% акций. В зоне обслуживания компании проживают 3,86 миллиона человек.