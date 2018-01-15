Часть пассажиров застрявшей в Подмосковье электрички вывели из вагонов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Часть пассажиров электричек, остановленных на Горьковском направлении из-за повреждения контактного провода, вывели из вагонов, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

В понедельник в 16.02 на участке Москва — Реутово произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. Из-за этого электрички следуют с задержками.

"Локомотивные бригады пригородных поездов, остановленных из-за повреждения контактной сети на втором главном пути на участке Москва – Реутово, где позволяла ситуация, выводили пассажиров, принявших решение не ожидать в поезде восстановления движения в штатном режиме, из вагонов через кабину машинистов, как этого требует инструкция по безопасности", — говорится в сообщении.

Также спасатели помогали выйти пассажирам из пригородных поездов при помощи переносных лестниц.

В МЖД добавляют, что один из остановившихся электропоездов отбуксирован на станцию Кусково, один пригородный поезд вернут на Курский вокзал, и еще два поезда продолжат движение после завершения восстановительных работ.