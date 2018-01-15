Васильева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах ЧП в школе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По поручению премьер-министра РФ министр образованиям Ольга Васильева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения", — сказали в пресс-службе.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и школьники из 4-го класса. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Учительница и двое подростков находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.