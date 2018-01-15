"Кузнецова разберется с ситуацией в семьях зачинщиков драки в пермской школе".

ПЕРМЬ, 15 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова планирует разобраться в ситуации в семьях подростков, устроивших драку в одной из школ Перми.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Еще не общалась, потому что мы только с самолета, сразу я прилетела в больницу к детям, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют", — сказала Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос, общалась ли она уже с родителями подростков.

Кузнецова добавила, что знает, что мать одного из них отказалась навещать сына в больнице.

"Отказалась навещать, да, я тоже это слышала. Думаю, что в ближайшее время мы все это выясним. Эта ситуация тоже говорит о многом", — добавила она.