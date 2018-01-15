Минздрав уточнил число отравившихся в школе в Люберцах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах достигло 61 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее сообщалось о 58 отравившихся, большинство из них дети.

"По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в городском округе Люберцы с признаками острой кишечной инфекции", — сказал глава министерства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме: продолжает проводиться дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.

Марков уточнил, что на 18.00 у всех пациентов состояние стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Дети вернулись в кадетскую школу Люберец после новогодних каникул 11 января, первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января. Наследующий день ученики и сотрудники кадетской школы начали поступать в больницы с жалобами на боли в животе и высокую температуру.

Роспотребнадзор сообщил о том, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения. Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, переданы материалы в судебные органы, возбуждены административные дела, отметили в пресс-службе ведомства.