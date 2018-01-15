Под Белгородом и Краснодаром вновь обнаружили АЧС

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) на территории Белгородской области и Краснодарского края, сообщает ведомство в понедельник.

В Белгородской области вирус обнаружили 12 января в патологическом материале дикого кабана, обнаруженного на территории охотничьего хозяйства некоммерческого партнерства по охране диких животных "Русский лес" вблизи хутора Ржавец Шебекинского района.

Под Краснодаром вирус выявили на следующий день, 13 января, в патологическом материале домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве на территории Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края. Кроме того, вирус обнаружили в останках свиньи, обнаруженной на территории бывшей свалки ТБО в двухстах метрах северо-западнее автомобильной трассы Курганинск-Кшехабль.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Белгородской области и Краснодарского края под контролем территориальных управлений Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.