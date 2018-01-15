Собянин поручил наладить движение транспорта после ЧП с электричками

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил помочь обеспечить доставку пассажиров после ЧП на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД).

По информации РЖД, все пассажиры на Горьковском направлении после ЧП в районе станции Кусково будут развезены. Поручил @DtRoad в случае необходимости помочь железнодорожникам в обеспечении пассажиров общественным транспортом. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 января 2018 г.

В понедельник в 16.02 на участке Москва — Реутово произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. Некоторые СМИ при этом сообщили, что в одном из вагонов электрички на станции Кусково произошло возгорание. Московская железная дорога опровергла информацию о пожаре.