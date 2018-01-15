МЖД опровергла информацию о возгорании электрички на станции Кусково

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД) опровергает информацию о пожаре в вагоне электропоезда на станции Кусково Горьковского направления, сообщает компания в понедельник.

В понедельник в 16.02 на участке Москва – Реутово произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. Некоторые СМИ при этом сообщили, что в одном из вагонов электрички на станции Кусково произошло возгорание.

"Информация, появившаяся в СМИ, о том, что якобы на станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло возгорание в вагоне электропоезда, не соответствует действительности… На месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Движение пригородных поездов организовано по соседним путям", — говорится в сообщении.