Москвич прокатил на капоте полицейского после попытки проверить документы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Водитель машины сбил полицейского и прокатил его на капоте после того, как тот решил проверить его документы в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Красного Маяка днем 12 января.

"Полицейские патрулировали улицу и заметили автомобиль ВАЗ-2114, у которой госномера были закрыты листком бумаги. Как только один из полицейских вышел из патрульной машины, чтобы проверить документы водителя, тот начал движение, провез (полицейского – ред.) около 7 метров на капоте, после чего попытался скрыться", — сказал собеседник агентства.

За водителем началась погоня, в итоге 52-летнего гостя столицы задержали. Против него следователи возбудили головное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"Пострадавшего полицейского доставили в больницу с ушибами, после оказания помощи он был отпущен", — сказал собеседник агентства.