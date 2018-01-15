Мосгорсуд отказался освободить генерала МВД по делу о хищении

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом замначальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ Олега Мазура, обвиняемого по делу о хищении бюджетных денег, выделенных на закупку оборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.

Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу адвоката, который просил о смягчении меры пресечения.

Также суд оставил под арестом бизнесмена Сергея Нарутова, который тоже является фигурантом данного уголовного дела.

Следствие считает, что группу расхитителей собрал лично генерал-лейтенант Петр Гришин, начальник ЭКЦ. Аферисты "мошенническим путем похитили бюджетные деньги, завышая стоимость приобретаемого у подконтрольных фирм криминалистического оборудования", утверждает следователь.

Ущерб от махинаций следствие оценивает более чем в 80 миллионов рублей.

Кроме Гришина и Нарутова, по делу проходит заместитель начальника ЭКЦ Мазура, им грозит до десяти лет заключения. В кабинетах и дома у стражей закона прошли обыски, а Гришин, по сообщению МВД РФ, уже подал рапорт об отставке.