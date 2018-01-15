На трассе под Ростовом глыба льда чуть не убила водителя

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Под Ростовом-на-Дону льдина едва не убила водителя. Инцидент произошел 13 января на трассе М-4 "Дон" возле Аксая, сообщает DonDay.

Водитель Renault Sandero ехал в расположенный неподалеку поселок, когда с крыши фуры на встречной полосе слетел кусок льда. Он пробил лобовое стекло иномарки, пролетел через весь салон и выбил заднее стекло. Мужчина успел увернуться, тем самым избежав смерти.

Тем не менее, кусок льда все же задел голову. По словам родных, сейчас он не может встать с постели.