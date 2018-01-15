Суд в Москве продлил домашний арест экс-бухгалтеру "Седьмой студии"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины апреля домашний арест бывшему бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, признавшей вину в хищении бюджетных денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемой Масляевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля", — огласила решение судья Юлия Сафина.

Следователь, мотивируя свое ходатайство, заявил, что дело Масляевой завершено и выделено в отдельное производство. "Масляевой осталось предъявить обвинение в окончательной редакции. По делу был проведен большой объем следственных действий",- сказал следователь. Прокурор поддержал позицию следствия.

Сама обвиняемая и ее адвокат оставили ходатайств о продлении домашнего арест на усмотрение суда.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.