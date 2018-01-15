Психолог назвал возможную причину поножовщины в школе в Перми

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Родителям учащихся пермской школы, ставших свидетелями поножовщины, нужно быть чуткими к детям, находить время для общения с ними и дать возможность пережить произошедшее, не принуждая их идти в школу, рекомендует психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Детей в школу возвращать надо. Но не сразу. Тут должен быть индивидуальный подход. Кто-то это принял: "Я никогда таким не буду". А кто-то думает: "Ух ты, какой он герой, буду ему подражать". Одинаковых детей нет. Кто-то скажет "Вот они такие-сякие" и пойдет учиться, кто-то откажется идти в школу. И здесь надо смотреть детским психологам, школьным психологам, кого и как возвращать в школу. Никакого командного тона быть не должно. Ребенок должен пережить это и осознать самого себя", — пояснил Виноградов РИА Новости.

По мнению психолога, сейчас родителям школьников, пострадавших или ставших свидетелями нападения, необходимо как можно больше общаться со своими детьми. "Не принуждать их идти в школу, если они не хотят, обговорить ситуацию со школьным психологом и педагогами и, может быть, даже на какое-то время взять домашнее обучение", — добавил собеседник агентства.

Комментируя возможные причины случившегося, психолог подчеркнул, что все поступки детей "имеют корни в семье".

"Сколько бы мы ни говорили о влиянии улицы, двора, подворотней, это все вторичные факторы. Первичный фактор – это семья. Как себя семья ведет, как ребенок учится, глядя на старшие поколения – это первое и главное. Дети из нормальных семей, где родители между собой общаются доброжелательно, где следят за детьми, такое не учиняют. Потому что у ребенка в памяти остается факт, что его в семье любят, с ним хотят разговаривать, и он готов к этому. А здесь в семье с детьми не общались так, как надо, может быть даже прикладывали руку. Детей из неблагополучных семей очень легко вовлечь в такие криминальные вещи", — отметил собеседник агентства.