В Астраханской области пьяный водитель врезался в группу подростков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Один подросток погиб, еще трое пострадали в результате наезда на них автомобиля "Лада" в Астраханской области, за рулем которого, по данным полиции, находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области.

Инцидент произошел в субботу вечером на мосту через реку. "Водитель "Лады" совершил наезд на группу пешеходов. Подростки направлялись домой с дискотеки", — сказал собеседник. В результате местный житель 2003 года скончался на месте происшествия. Трое его друзей 14 и 16 лет с ушибами и переломами конечностей были доставлены в больницу. Пострадала также пассажирка автомобиля 1976 года рождения.

Медицинское освидетельствование установило, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, находившаяся вместе с ним в салоне, также была в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.