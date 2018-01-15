Медики рассказали о состоянии шести пострадавших при взрыве газа в Омске

НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Состояние шести членов семьи, в квартире которых произошел взрыв газа в Омске, остается тяжелым; родители и четверо детей находятся в реанимации, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили серьезные ожоги.

"По-прежнему шесть человек из пострадавшей семьи, в квартире которой взорвался газ, находятся в реанимации ожогового центра. Их состояние остается тяжелым. При этом все они находятся в сознании, но при этом каких-то прогнозов врачи пока не дают, так как при ожоговой травме для этого должно пройти определенное время", — рассказал собеседник агентства.

Накануне сестра главы пострадавшей семьи Раиля Бакаева в созданной в соцсети "Вконтакте" группе поддержки написала, что самые тяжелые ожоги получил отец четырех детей и один из семилетних тройняшек. Им, вероятно, потребуется термопластическая операция. Мужчину кормят через зонд.

В Минздраве также заявили, что еще один пострадавший мужчина, который после взрыва выпрыгнул с балкона второго этажа и сломал пяточные кости обеих ног, находится в городской больнице №1 в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

В мэрии Омска в понедельник сообщили, что сотрудники МЧС сняли основные показатели состояния пострадавшего при взрыве дома с использованием диагностического комплекса "Стрела". Сейчас эти данные анализируются. Заселены первый, второй и третий подъезды дома. Жители четвертого подъезда, где взорвался газ, пока живут у родственников и знакомых. Решение по суммам компенсационных выплат будет принято после полной оценки материального ущерба.