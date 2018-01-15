Мосгорсуд продлил домашний арест фигурантов дела о хищениях в Нота-банке

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд до 18 апреля продлил домашний арест в отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы по делу о хищении средств кредитного учреждения, сообщили РИА Новости в суде.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена в отношении Марчуковых до 18 апреля", — сказали в суде.

Сестры Марчуковы Галина и Лариса были арестованы по делу о хищении денег Нота-банка в 2016 году. По версии следствия, еще до задержания Ларису о готовящихся в Нота-банке обысках предупредил полковник Дмитрий Захарченко.

Ранее бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, проходящая по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, пожаловалась на угрозы в адрес её сына из-за возможных ее показаний против экс-полицейского.

Сестры Марчуковы, как и совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины, были арестованы через полгода после масштабных обысков, которые проходили не только в кредитном учреждении и у его сотрудников и владельцев, но и у генерального директора крупной энергетической компании "Электрозавод". Полковнику Захарченко в вину вменятся то, что он предупредил Нота-банк об этих обысках. Но арестовали Марчуковых и Ерохиных по делу, возбужденному по заявлению строительной компании ПАО "Мостотрест" еще в декабре 2015 года.