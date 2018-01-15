Дело о поножовщине в Перми передали Главному следственному управлению СК

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дело о причинении ножевых ранений школьникам при инциденте в Пермском крае передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета РФ, сообщила представитель следственного комитета Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления "покушение на убийство двух и более лиц" по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми, передано в производство Главного следственного управления СК РФ… Кроме того, председатель СК России направил в Пермский край своего старшего помощника", — сказала она.

Отмечается, что направленный в Пермский край следователь установит не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и предшествующие ему причины и условия. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.