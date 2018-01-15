На Кубани ликвидировали пожар в цехе по производству пластиковых пакетов

СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых пакетов в Северском районе Кубани, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что цех по производству пластиковых пакетов в станице Григорьевская загорелся в понедельник около 9.00 мск. К ликвидации последствий пожара были привлечены 45 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС — 28 человек, 9 единиц техники. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В 11.11 пожарные локализовали возгорание.

"В 13:01 произошла ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет. Ранее на место пожара прибыли специалисты Испытательной пожарной лаборатории Краснодара", — заявили в ведомстве.