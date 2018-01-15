Мосгорсуд признал законным отказ принять иск Навального

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ принять иск Алексея Навального к президенту России в связи с отказами местных властей в согласовании нескольких митингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение Тверского суда Москвы об отказе в принятии иска было оставлено без изменения", — сказали в пресс-службе.

Тверской суд Москвы назвал иск Навального к президенту попыткой вмешаться в его конституционно-правовую деятельность и нарушить принцип разделения властей. В определении суда отмечалось, что "возможность произвольной реализации защиты избирательных прав граждан, прав на проведение публичных мероприятий посредством предъявления административных исковых требований непосредственно к президенту РФ как гаранту конституции РФ законом не предусмотрена".

Ранее МВД РФ сообщило, что публичные мероприятия, запланированные Навальным, не состоялись в ряде городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) из-за отсутствия на них самого оппозиционера. При этом, как говорилось в сообщении МВД, организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия либо делают это в последний момент, в связи с чем сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать меры безопасности, что приводит к дополнительной нагрузке на личный состав и расходам бюджета.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее опубликовал данные по числу разрешенных митингов Навального, свидетельствующие о том, что в период с 15 сентября по начало ноября большинство заявленных акций в 47 городах России были согласованы, однако не состоялись из-за неявки организаторов: согласно подсчету юриста, на 177 согласованных акций приходится 13 отказов.

Ремесло отправил запросы в администрации городов, где должны были состояться митинги, и изучил данные из открытых источников, в результате составив список регионов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали акции.