Мосгорсуд оставил под домашним арестом руководство "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд до марта оставил под домашним арестом бывшего генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву, обвиняемых в хищении средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, настаивавших на освобождении обвиняемых. Они признают вину частично.

Вместе с тем судья решила смягчить условия домашнего ареста и разрешила обвиняемым прогулки. Теперь они могут покидать дом на два часа ежедневно — с 11 до 13 часов.

Срок расследования дела сейчас продлен до 25 марта. По делу допрошено более 70 свидетелей, проведено более 60 обысков и выемок, выдано более ста следственных поручений.

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств пассажиров. Следствие считает, что руководство "ВИМ-Авиа" не могло исполнять обязательство по исполнению авиаперевозок, но продолжало продажу билетов. Кроме того, полагают в СК, руководство компании предпринимало попытки по выводу денежных средств из компании за рубеж.

Защита, в свою очередь, считает, что у компании возникли трудности в ходе предпринимательской деятельности, но это не было целенаправленным хищением денег.

Дело 27 сентября было передано старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Рустаму Габдулину.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну.