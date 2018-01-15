В Люберцах уточнили число пострадавших при отравлении в кадетской школе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 58 человек, большинство из них — дети, сообщила пресс-служба областного Минздрава со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения. Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, переданы материалы в судебные органы, возбуждены административные дела, отметили в пресс-службе ведомства.