В Люберцах уточнили число пострадавших при отравлении в кадетской школе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 58 человек, большинство из них — дети, сообщила пресс-служба областного Минздрава со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова.

"По состоянию на 12.00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 47 детей и 11 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г.о.Люберцы с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объёме: продолжает проводиться дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Состояние на 12.00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести", — сказал Марков.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения. Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, переданы материалы в судебные органы, возбуждены административные дела, отметили в пресс-службе ведомства.