В Дагестане умер ребенок, получивший ожоги при пожаре

МАХАЧКАЛА, 15 янв — РИА Новости. Ребенок, получивший сильные ожоги при пожаре в дагестанском селе в Хасавюртовском районе республики, скончался в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в селе Сулевкент Хасавюртовского района скончался один ребенок, еще двое детей с сильными ожогами были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу.
"Сегодня ночью в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончался старший из мальчиков, пострадавший при пожаре в Сулевкенте. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела до 90%", — рассказал собеседник агентства.
"Благодаря усилиям дагестанских медиков, второго ребенка удалось снять с аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как стабильное. У ребенка диагностировано около 50% ожога тела", — сказал представитель Минздрава. Он отметил, что в понедельник борт МЧС заберет малыша в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.