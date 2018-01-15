В Дагестане умер ребенок, получивший ожоги при пожаре

МАХАЧКАЛА, 15 янв — РИА Новости. Ребенок, получивший сильные ожоги при пожаре в дагестанском селе в Хасавюртовском районе республики, скончался в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в селе Сулевкент Хасавюртовского района скончался один ребенок, еще двое детей с сильными ожогами были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу.

"Сегодня ночью в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончался старший из мальчиков, пострадавший при пожаре в Сулевкенте. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела до 90%", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что с момента поступления в больницу ребенок находился в реанимации, но, несмотря на это, спасти мальчика не удалось.

"Благодаря усилиям дагестанских медиков, второго ребенка удалось снять с аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как стабильное. У ребенка диагностировано около 50% ожога тела", — сказал представитель Минздрава. Он отметил, что в понедельник борт МЧС заберет малыша в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.