Из квартиры безработного москвича украли почти пятьдесят миллионов рублей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 50 миллионов рублей украли из квартиры безработного москвича на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. Неизвестный вошел в квартиру и украл из нее деньги в разной валюте: 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие.