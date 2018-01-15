Челябинский облсуд отложил рассмотрение апелляции экс-сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Челябинский облсуд отложил на 17 января 2018 года рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного райсудом на 9 лет колонии за взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Суд города Озерск Челябинской области 3 августа приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях через телемост.

"Сегодня Челябинский областной суд отложил на 17 января на 10.00 (08.00 мск) рассмотрение апелляционной жалобы Константина Цыбко. Суд закончил стадию исследования доказательств и перешел к стадии дополнений к судебному следствию", — рассказала собеседница агентства.

По версии следствия, будучи представителем Заксобрания Челябинской области в СФ, Цыбко использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, по версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерска с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказывать населению транспортные и информационные услуги через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких.