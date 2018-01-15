Ученик школы в Перми, где произошла поножовщна, рассказал о случившемся

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Один из учеников пермской школы, в которой произошла поножовщина, рассказал порталу 59.ru обстоятельства произошедшего.

По словам десятиклассника Павла, во время происшествия он был на уроке географии на третьем этаже, на котором все и произошло. Учащиеся услышали пожарную тревогу, после чего учителя стали выводить их из классов.

"Когда мы выходили, через каждые пять метров видели капли крови. Когда мы вышли, на третьем этаже из окна шел дым. Изначально нам говорили, что якобы лампа там взорвалась и осколками попало на детей ", — рассказал он.

Одноклассник сообщил Павлу, что в школу зашел один или двое посторонних и порезали учителя химии и нескольких детей.

По словам родителей одного из учеников, его жене сообщили, что на учителя химии и учеников напали двое, причем удары они наносили в область шеи.

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, резня в пермской школе началась с драки двух вооруженных подростков. Учитель и ученики пострадали, когда пытались разнять их.

По версии СМИ, два подростка напали на школу из-за оскорблений в социальных сетях. Сообщается, что один из нападавших неоднократно оставался на второй год, плохо учился, но раньше агрессивным не был.

По данным Минздрава, в результате инцидента в школе пострадали 15 человек.