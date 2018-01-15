На Кубани горит цех по производству пластиковых пакетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара в цехе по производству пластиковых пакетов в Северском районе Краснодарского края составила 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Григорьевская горит кровля одноэтажного здания цеха по производству пластиковых пакетов на площади 500 квадратных метров.

"В настоящее время площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В 10.40 мск пожару присвоен третий ранг", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь здания 40 на 15 метров, одноэтажное, деревянное. Пожар тушат 45 человек и 14 единиц техники.