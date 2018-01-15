На Кубани горит цех по производству пластиковых пакетов, сообщил источник

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Здание цеха по производству пластиковых пакетов загорелось на площади 500 квадратных метров в Северском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Григорьевская по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом 19 горит кровля одноэтажного здания цеха по производству пластиковых пакетов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 500 квадратных метров. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для измерения содержания в воздухе вредных веществ.