В сети появилось видео из пермской школы, где произошла резня

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В сети появились первые кадры с места происшествия в Перми, где в одной из школ двое несовершеннолетних устроили драку на ножах.

Инцидент произошел утром в понедельник в школе №127. Двое подростков — учащийся и бывший ученик школы — начали драться, затем пустили в ход ножи.

Их попытались разнять преподаватель и другие школьники — в итоге пострадали 11 детей и учительница. Они госпитализированы.

Подозреваемые задержаны, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. На месте работает полиция и Росгвардия, обстоятельства ЧП выясняются.