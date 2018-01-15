Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Курском граждан Украины

БРЯНСК, 15 янв — РИА Новости. Состояние пассажиров микроавтобуса с украинскими номерами, перевернувшегося в Курской области на прошлой неделе, остается тяжелым, одна женщина после операции переведена из реанимации в отделение, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.

ДТП произошло 10 января в 6.45 мск на 551-м километре автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус, в котором находились жители Украины, двигался со стороны Белгорода в сторону Курска, направляясь в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

"Состояние пациентов остается тяжелым, но женщина переведена из реанимации в отделение", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчины по-прежнему находятся в ЦРБ Медвенского района.

Ранее сообщалось, что из шести пострадавших трое были госпитализированы в Курск, еще трое после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.