Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Курском граждан Украины

БРЯНСК, 15 янв — РИА Новости. Состояние пассажиров микроавтобуса с украинскими номерами, перевернувшегося в Курской области на прошлой неделе, остается тяжелым, одна женщина после операции переведена из реанимации в отделение, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.
"Состояние пациентов остается тяжелым, но женщина переведена из реанимации в отделение", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчины по-прежнему находятся в ЦРБ Медвенского района.
Ранее сообщалось, что из шести пострадавших трое были госпитализированы в Курск, еще трое после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.