МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза обнаружены в кадетской школе в подмосковных Люберцах, материалы в отношении организатора питания и учебного заведения переданы в суд, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Число пострадавших от отравления в Люберцах достигло 50 человек, большинство из них дети, сообщила ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, конкурс на организацию питания в кадетской школе в декабре 2017 года выиграло ООО "Территория вкуса", но фактическое оказание услуг 11 января 2018 года начало ООО "Огонек" по договору соисполнения с ООО "Территория вкуса". При этом эти юридические лица не направляли уведомления о начале оказания данных услуг в управление Роспотребнадзора по Московской области, заявляет ведомство. У ООО "Огонек" нет помещений и оборудования, собственных транспортных средств для такой работы, подчеркнули в пресс-службе.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллёза", — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО "Огонек" и МОУ "Кадетская школа" Люберец. Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства переданы материалы в судебные органы, возбуждены административные дела.

Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Московской области. Противоэпидемические мероприятия в очаге групповой заболеваемости продолжаются, добавили в пресс-службе.