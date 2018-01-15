СК возбудил уголовные дела об артобстрелах двух населенных пунктов Донбасса

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела об артиллерийских обстрелах населенных пунктов в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
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3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По версии следствия, днем 9 января неустановленные военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины, находясь на территории Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Саханка самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелых видов вооружения с высокими поражающими свойствами. В результате этого мирный житель получил ранения.
Кроме того, 10 января при аналогичных обстоятельствах украинскими силовиками был произведен прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка, повлекший ранения еще двух мирных жителей.