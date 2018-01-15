СК возбудил уголовные дела об артобстрелах двух населенных пунктов Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (105)

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела об артиллерийских обстрелах населенных пунктов в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Вновь получены достаточные данные, указывающие на преступность действий лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. В связи с этим Следственным комитетом возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

По версии следствия, днем 9 января неустановленные военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины, находясь на территории Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Саханка самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелых видов вооружения с высокими поражающими свойствами. В результате этого мирный житель получил ранения.

Кроме того, 10 января при аналогичных обстоятельствах украинскими силовиками был произведен прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка, повлекший ранения еще двух мирных жителей.