Стали известны новые подробности поножовщины в пермской школе

Нападение на школу в Перьми. 15 января 2018

Нападение на школу в Перьми. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Инцидент с поножовщиной в пермской школе произошел между бывшим и нынешним учениками учебного заведения, сообщает региональная полиция.

"Между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей. Резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель", — говорится в релизе.