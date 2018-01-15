В Ленинградской области трое подростков разбились на иномарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Трое несовершеннолетних погибли в иномарке, которая под управлением подростка без прав врезалась в дерево в Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на 112 километре автодороги "Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск". По данным ведомства, 16-летний учащийся колледжа, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в дерево. Ведомство отмечает, что у подростка не было водительских прав.

"В результате ДТП водитель от полученный телесных повреждений скончался на месте происшествия. Также скончались его пассажиры, 15 и 16 лет, девушка и молодой человек, учащиеся старших классов. Все погибшие – жители Приозерского района Ленинградской области", — говорится в сообщении.

По факту аварии следственным отделом ОМВД России по Приозерскому району возбуждено уголовное дело части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.