В Ленинградской области трое подростков разбились на иномарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Трое несовершеннолетних погибли в иномарке, которая под управлением подростка без прав врезалась в дерево в Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД.
"В результате ДТП водитель от полученный телесных повреждений скончался на месте происшествия. Также скончались его пассажиры, 15 и 16 лет, девушка и молодой человек, учащиеся старших классов. Все погибшие – жители Приозерского района Ленинградской области", — говорится в сообщении.
По факту аварии следственным отделом ОМВД России по Приозерскому району возбуждено уголовное дело части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.