Из пермской школы эвакуировали почти 700 детей после нападения неизвестных

УФА 15 янв — РИА Новости. Без малого 750 человек, в том числе почти 700 детей, эвакуировали из пермской школы после нападения неизвестных с ножами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

"Во время ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены", — говорится в релизе.

По данным ведомства, трех школьников с ранениями отвезли в детскую клиническую больницу №15. Кроме того, как сообщал Минздрав региона, в городской клинической больнице №4 с тяжелыми травмами находятся учительница и 16-летний школьник, им проводят операции.

Остальных школьников осматривают врачи. Всего, как сообщали РИА Новости в министерстве территориальной безопасности, ножами ранены восемь учеников и одна учительница.

Нападавших, по данным властей, было двое. Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленники задержаны, но их мотивы пока неизвестны.