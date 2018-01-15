В Кузбассе правоохранители выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте

КЕМЕРОВО, 15 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Кемеровской области разбираются в обстоятельствах и причинах гибели 50-летнего горнорабочего на шахте "Юбилейная" в Новокузнецком районе.
"По предварительной информации, 50-летний горнорабочий сопровождал дизелевоз — открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. В какой-то момент машинист заметил, что рабочего нет, он пошел проверить и обнаружил его лежащим на земле рядом со створками. Пострадавший был поднят на поверхность, где врач констатировал его смерть. По предварительному заключению, мужчина получил удар в область лица створкой шлюза", — говорится в сообщении.
Эксперты выясняют причину смерти мужчины, следователи приступают к изучению должностных инструкций, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Собственную проверку организовала Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
Шахта "Юбилейная" начала свою работу в 1966 году. В 2007 году там произошел взрыв метана, в результате которого погибли 39 человек. После этого работы на угледобывающем предприятии приостановили.
В 2013 году ООО "Шахта "Юбилейная" вошло в холдинг "ТопПром" (Новокузнецк). С этого времени на предприятии началось техническое перевооружение, которое завершилось запуском шахты по добыче угля в начале февраля 2016 года.