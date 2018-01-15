В Улан-Удэ рассказали о возможной судьбе кафе, где массово отравились люди

КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Двум предпринимателям из Улан-Удэ, в чьих кафе произошло массовое отравление людей, могут запретить работать в сфере общественного питания, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.пострадало 112 человек, из них 70 госпитализировано в больницы Улан-Удэ и Хоринска, в том числе 14 детей и пять беременных женщин, 42 человека на амбулаторном лечении, в том числе три ребенка. Сообщалось, что диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 17 человек.
"Деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе сети "Шулэн До" осуществляют два индивидуальных предпринимателя, которые начали свою работу без предварительного уведомления органов Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности. В настоящее время Управлением проводится работа по подготовке исковых заявлений о запрещении деятельности по оказанию услуг общественного питания населению данными индивидуальными предпринимателями", — говорится в сообщении.
Следственное управление УМВД России по Улан-Удэ завело уголовное дело по признакам преступления по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".