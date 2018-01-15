На Ямале сгорел приют для безнадзорных животных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв — РИА Новости. Пожар полностью уничтожил помещение в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, где располагался приют для безнадзорных животных, их удалось спасти, сообщили РИА Новости в окружном управлении МЧС.

По информации ведомства, пожар в здании площадью более 60 квадратных метров произошел вечером в субботу.

"Здание сгорело полностью, но оно было больше как хозяйственная постройка. Все животные были спасены. Ничего серьезного, к счастью, не произошло", — рассказал собеседник агентства.

Как заявили в управлении МЧС, на ликвидацию пожара ушло чуть менее часа. Органы дознания устанавливают причины произошедшего, а также ущерб.