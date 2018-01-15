В Хабаровске начались слушания по делу об убийстве чемпиона-пауэрлифтера

Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (30)

ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Хабаровский краевой суд в понедельник приступил к предварительным слушаниям по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, будет определена дата дальнейшего рассмотрения дела в суде, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами по голове и телу. После того, как от полученных травм потерпевший упал, потеряв сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.

"Судебное заседание началось. Оно закрытое. На предварительных слушаниях, кроме назначения даты следующего заседания, могут также рассматриваться ходатайства со стороны обвинения и защиты", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов, адвокаты Аллахверанова предъявили ходатайство о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы.

"Адвокаты Анара Аллахверанова написали ходатайство об исключении доказательств по делу. Для чего нужно предварительное слушание, о чем они тоже заявили ходатайство в порядке части 3 статье 229 УПК РФ", — сказал Шевцов.

Он уточнил, что интересы Аллахверанова в настоящее время представляют три адвоката.

Ранее сообщалось, что Аллахверанов обвиняется по статье "убийство из хулиганских побуждений", максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.