В некоторых школах Магаданской области отменили занятия из-за непогоды

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Учебные занятия отменены в некоторых школах Магаданской области из-за низкой температуры, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Пятнадцатого января в связи с низкими температурами и в целях профилактики простудных заболеваний в 5 школах Сусуманского городского округа Магаданской области отменены занятия в школах для учащихся с первого по одиннадцатые классы", — говорится на сайте.

Отмечается, что, несмотря на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме.

МЧС также рекомендует автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на личном транспорте, а пешеходам быть осторожными при передвижении по улицам.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, в понедельник днем температура воздуха в городе Сусуман составит минус 43 градуса, а ночью столбик термометра опустится до —50.