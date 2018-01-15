МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной двух ДТП с автобусами, случившихся перед Новым годом в Москве, мог стать человеческий фактор, считает заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Эти случаи будут досконально разобраны. Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Заммэра отметил, что в автобусе предусмотрено несколько способов, чтобы его остановить, и встает вопрос о том, были ли они использованы. Он также подчеркнул, что контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта надо в любом случае усиливать, как и работу с водителями.

"Все это делается в Москве ежедневно. Тем более что количество ДТП с участием городского транспорта в Москве снизилось почти на 30% с 2010 года. Это огромная цифра с учетом того, что количество автобусов и пассажиров увеличилось", — сказал заммэра.

Ликсутов также пояснил, что бетонные блоки, которые были установлены в Москве около остановок и переходов, связаны не с произошедшими ДТП, а с мерами по улучшению безопасности на время рождественских и новогодних праздников.

Говоря о способах обеспечения безопасности транспортных остановок, заммэра пояснил, что "не существует пока эффективного способа защиты остановки, который решал бы при этом проблему доступности городского транспорта в наших погодных условиях, притом что автобусами пользуются и маломобильные, и пожилые люди".

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Вскоре произошло еще одно ДТП с участием автобуса в Москве — водитель, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека.