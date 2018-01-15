У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в районе мыса Шипунский, эпицентр находился на глубине 50 километров в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,9", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС отмечают, что в столице Камчатки землетрясение ощущалось силой до 2-3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

"После подземных толчков оперативные группы провели обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет", — добавил представитель спасательного ведомства.