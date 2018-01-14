Родственники арестованного главы отделения "Мемориала" покинули Чечню

Москва, 14 янв — РИА Новости. Близкие родственники главы чеченского отделения "Мемориал" Оюба Титиева, арестованного по обвинению в незаконном хранении наркотиков, покинули Чечню в целях безопасности, сообщил РИА Новости в воскресенье адвокат правозащитника Петр Заикин.

В четверг Шалинский городской суд Чечни арестовал Титиева, в машине которого полицейские нашли наркотики, на два месяца, сообщил РИА Новости член правления организации Олег Орлов. Ранее Титиеву было официально предъявлено обвинение по статье 228 часть 2 Уголовного кодекса (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). В пятницу адвокат правозащитника обжаловал его арест в верховный суд республики.

"Родственники были сильно напуганы поведением оперативных сотрудников и на текущий момент дома не проживают. Я не говорю "вся семья" в том смысле, как это понимают у чеченцев, не все, конечно, родственники, мне сказали, близкие родственники. Мне не конкретизировали информацию относительно состава тех лиц, которые уехали", — отметил Заикин.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что МВД России направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить контроль над расследованием дела Титиева. Кроме того, он попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания.

"Мемориал" сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли 180 граммов марихуаны.