Провалившийся под лед Лены бензовоз будут поднимать в понедельник

ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. В месте провала бензовоза и автокрана под лед реки Лены в Иркутской области закончена подготовка для подъема техники, работы планируют начать в понедельник, сообщил РИА Новости дежурный Единой диспетчерской службы Киренского района.
"В воскресенье закончена ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в месте провала, проведена подготовка к началу подъема техники из реки. Поскольку работа завершилась после окончания светового дня, подъем большегрузов начнется в понедельник", — сообщил собеседник агентства.
В отношении водителей автокрана и бензовоза представителями администрации Киренского района составлены административные протоколы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.