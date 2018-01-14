Провалившийся под лед Лены бензовоз будут поднимать в понедельник

Бензовоз с 20 тоннами топлива провалился под лед на реке Лене. 12 января 2018

Бензовоз с 20 тоннами топлива провалился под лед на реке Лене. 12 января 2018

ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. В месте провала бензовоза и автокрана под лед реки Лены в Иркутской области закончена подготовка для подъема техники, работы планируют начать в понедельник, сообщил РИА Новости дежурный Единой диспетчерской службы Киренского района.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области при переправе через реку Лена под лед провалились автокран и бензовоз с 20 тоннами нефтепродуктов. Спасатели при участии водолазов с помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования ликвидировали последствия частичного разлива нефтепродуктов.

"В воскресенье закончена ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в месте провала, проведена подготовка к началу подъема техники из реки. Поскольку работа завершилась после окончания светового дня, подъем большегрузов начнется в понедельник", — сообщил собеседник агентства.

В отношении водителей автокрана и бензовоза представителями администрации Киренского района составлены административные протоколы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.