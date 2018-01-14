В ДТП в Красноярском крае погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 14 янв — РИА Новости. Два человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в ДТП на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

"Около 18 часов на 958-м километре трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение двух легковых автомобилей марок Volkswagen и Renault. По предварительным данным, водитель Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения. В результате аварии он погиб на месте, пассажиры автомобиля Renault – женщина и 4-летний ребенок были доставлены в больницу, где девочка скончалась", — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Рыбинском районе региона. На место происшествия лично выезжали начальник МО МВД России "Бородинский", а также руководитель следственного подразделения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначено проведение служебной проверки по факту причин и условий ДТП.