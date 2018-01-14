На севере Москвы загорелось административное здание

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Девятиэтажное административное здание горит на севере Москвы, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС РФ в воскресенье.

"14 января 2018 года в 16 часов 44 минуты в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 3-я Мытищинская, дом 3, корпус 2, где, по предварительной информации, происходит пожар на 8-м этаже 9-тиэтажного административного здания. Пожар локализован на площади 30 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.